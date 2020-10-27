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Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 15 bin 709 oldu

İHA

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 15 bin 709 oldu

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 15 bin 709 oldu.
TÜİK, Eylül ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 15 bin 709 olarak açıklandı.
TÜİK açıklamasında şu bilgilere yer verildi;
“Eylül ayında Türkiye’de 105 bin 732 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,7'sini otomobil, %22,6'sını motosiklet, %16,4'ünü kamyonet, %5,1'ini traktör, %2,5'ini kamyon %0,7'sini minibüs, %0,6'sını özel amaçlı taşıtlar ve %0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,8 arttı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %49,2, kamyonette %26,8, özel amaçlı taşıtlarda %16,7, traktörde %16,1, minibüste %5,2 artarken, otobüste %15,8, motosiklette %6,2 ve otomobilde %3,3 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %101,6 arttı. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %1360,0, kamyonda %271,1, kamyonette %256,4, traktörde %104,2, otomobilde %90,3, motosiklette %65,3 minibüste %18,6 ve otobüste %11,0 arttı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Eylül ayında 916 bin 48 adet taşıtın devri yapıldı. Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,7'sini otomobil, %15,5'ini kamyonet, %6,1'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,2'sini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Eylül ayında 54 bin 705 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. OcakEylül döneminde 736 bin 543 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. OcakEylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %55,9 artarak 736 bin 543 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %82,6 azalarak 35 bin 995 adet oldu. Böylece OcakEylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 548 adet artış gerçekleşti.
OcakEylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %49,6'sı benzin yakıtlı. OcakEylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %49,6'sı benzin, %41,7'si dizel, %5,6'sı LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %37,0'ı LPG, %24,3'ü benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen (2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.
OcakEylül döneminde en fazla 14011500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. OcakEylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %30,9'u 14011500, %24,9'u 15011600, %23,3'ü 1300 ve altı, %14,4'ü 13011400, %5,5'i 16012000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OcakEylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin 196 bin 592'si beyaz renklidir. OcakEylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %48,0'ı beyaz, %26,5'i gri, %7,1'i mavi, %7,0'ı siyah, %6,9'u kırmızı, %1,6'sı turuncu, %1,4'ü kahverengi, %0,7'si sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,6'sı diğer renklerdedir.

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