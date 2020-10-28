Bayburt Müftüsü Başoğlu basın mensuplarıyla biraraya geldi

Bayburt Müftüsü Hasan Başoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Müftü Başoğlu, Bayburt’ta görev yaptığı süre boyunca kurum içinde yaptığı çalışmaları anlattı. Müftülük olarak il genelindeki cami ve kuran kurslarında yaptığı çalışmalara değinen Başoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla basın mensuplarına Kuranı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Müftü Başoğlu’nun basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği buluşmaya Müftü Yardımcıları Şeyda Emine Yılmaz ve Abdullah Aksoy’da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.