“En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyasına destek teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülük ettiği “En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyası kapsamında huzur ve güven şehri Bayburt ili ve ilçelerinde “Narkorehber” faaliyetlerine hız verildi.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur tarafından; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdiresi Fatma Ayık, Senem Daştan, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Karabulut ve Kızılay Derneği Bayburt Şube Başkanı Zübeyde Çelik misafir edilerek, “Narkorehber” faaliyetleri gerçekleştirilirken Bayburtlu annelere ulaşma noktasında desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen programda, başta narkotik suçlarla mücadele olmak üzere her türlü suça ilişkin önleme ve suç sonrası rehabilitasyon faaliyetleri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, başta anne rolü olmak üzere aile kurumunun önemi vurgulandı ve özellikle pandemi sonrasında gerçekleştirilecek faaliyetlerin temelleri atıldı.

Konuya ilişkin Emniyet Müdürlüğünce yapılan bilgilendirmede, “İlimizde mevcut huzur ortamının korunması için suça karışan şahısların en hızlı şekilde adli makamlara tesliminin yanı sıra; önleyici polislik faaliyetlerimiz de kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın desteğiyle kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.