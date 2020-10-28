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Vali Cüneyt Epcim: “Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız”

İHA

Vali Cüneyt Epcim: “Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, “Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız” dedi.
Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Aziz milletimizin kanlarıyla sulayarak yurt tuttuğu mukaddes vatan topraklarında özgürlük ve bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız. Yüz yıl önce Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'ndan büyük bedeller ödeyerek çıkan Türk Milleti tarihte emsaline az rastlanır bir mücadele örneği ile yurdunu düşman işgalinden kurtarmış, egemenlik ve bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyeceği gerçeğini tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, destanlaşan kahramanlıklarıyla elde ettiği bu başarıyı, toprakları üzerindeki egemenlik hakkının yalnızca kendisine ait olduğunu simgeleyen Cumhuriyet’in ilanı ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte, milletimizin her ferdinin bağımsızlık ülküsü, hürriyet tutkusu ve sulh içinde bir arada yaşama tasavvuru cisme bürünmüş, adı tarih sahnesinden silinmek istenen bir millet üzerindeki yıkıcı planlar parçalanıp hükümsüz kılınmıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir araya gelerek bugün güçlü ekonomisi, genç nüfusu, ordusu, devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak geleceğe yürüyen Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran necip milletimiz, bizlere havadan, sudan ve ekmekten daha elzem, paha biçilemez kıymette faziletlere sahip kutsi bir emanet bırakmıştır. Geçmişten aldığı bu kıymetli mirası bugünden daha ileriye taşımak, bu emanete sahip çıkmak; bu emanetin mevcudiyeti kadar önemli ve elzemdir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz.” ifadeleriyle bizlere emanet ettiği bu kutsal miras; fikren, ilmen, ruhen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli fertlerin omuzlarında aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla taşınmaktadır.
Hiçbir engelin kendisini bu ideale ulaşmaktan alıkoyamayacağı Türkiye Cumhuriyeti; devleti ve milletiyle “Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma” yolculuğuna bugün de bu azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünde bu azim ve kararlılığı milletimiz adına bir kez daha yinelerken; bu yolda sarf edilen gayretin asla ve asla amaçsız ve sonuçsuz kalmayacağına bizden sonraki nesiller gurur ve kıvançla tarih önünde tanıklık edecektir. Mukaddes vatanını canından aziz bilen, onu koruyup, kollama ve yaşatma idealiyle geliştiren ve ona hizmet etme utkusuyla yoluna devam eden necip Türk Milleti ve bizler için bundan daha büyük ve değerli bir paye yoktur.
Bu vesileyle Cumhuriyetimizi ayakta tutan yegane kuvvet olan milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere hem geçmişte hem de bugün aziz vatan topraklarını kanlarıyla sulayarak bizlere emanet bırakan şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.”

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