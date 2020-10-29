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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

İHA

Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

Bayburt’un Dağtarla köyünde ikamet eden yaşlı vatandaşın güvenlik güçlerinden talep ettiği Türk bayrağını jandarma ekipleri tedarik ederek ulaştırdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak maksadıyla vatandaşlara evlerine bayrak asmaları ricasında bulunması üzerine Dağtarla köyünden bir vatandaş evinde Türk bayrağının olmaması neticesinde jandarma devriyesine Türk bayrağı almak için şehir merkezine inmek istediğini iletti. Yaşlı vatandaşın pandemi sürecinde dışarı çıkmasının sakıncalı olacağı düşünülerek jandarma devriyesi tarafından Türk bayrağı tedarik edilerek vatandaşa teslim edildi.
Türk bayrağına kavuşan vatandaş evinin duvarına asarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdı.
Bayburt Jandarma Komutanlığı tarafından video klip haline getirilen bu anlar basınla paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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