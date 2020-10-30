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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KUDAKA personel giriş sınavı 20 Kasım'da başlıyor

İHA

KUDAKA personel giriş sınavı 20 Kasım'da başlıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) personel giriş sınavı 20 Kasım'da başlıyor
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel sınavı 20 Kasım4 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel sınavı 20 Kasım4 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. KUDAKA'dan sınavla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 31280 sayılı ve 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (ErzurumErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan; 1 (bir) İç Denetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 4 (dört) ve iş tecrübesi ile 2 (iki) olmak üzere toplamda 6 (altı) Uzman Personel ve KPSS puanı veya iş tecrübesi ile 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans'ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum ilinde görevlendirilecektir. Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 20 Kasım 04 Aralık 2020 tarihleri ve 23.59'a saatleri arasında yapılacaktır. Sınav Başvuru Yeri: Başvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanacak Adayların İlanı: 14 Aralık 2020 www.kukada.org.tr Sözlü Sınav Tarihi: 2829 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Sözlü Sınav Yeri: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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