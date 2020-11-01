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Bayburt şehir merkezinde öğrenci taşıyan okul servisi ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla şehir merkezinde okul servis ücretleri yeniden düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamada eski ve yeni ücretler şöyle:

Rehber tahsisli öğrenci taşıma (sabahöğleakşam) eski fiyat 300 TL yeni fiyat 330 TL

Uzun mesafeli öğrenci taşıma (sabahöğleakşam) eski fiyat 165 TL yeni fiyat 181,50 TL

Uzun mesafeli öğrenci taşıma (sabahakşam) eski fiyat 135 TL yeni fiyat 148,50 TL

Kısa mesafeli öğrenci taşıma (sabahöğleakşam) eski fiyat 145 TL yeni fiyat 159,50 TL

Kısa mesafeli öğrenci taşıma (sabahakşam) eski fiyat 120 TL yeni fiyat 132 TL.

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