Bayburtspor kupaya veda etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor, Ziraat Türkiye Kupasında Tuzlaspor’a 21 yenilerek kupaya veda etti.

2. Lig Kırmızı Grupta oynadığı 7 maçta 9 puan toplayarak sondan dördüncü sırada yer alan Bayburt Özel İdare Spor, Ziraat Türkiye Kupasında Tuzlaspor’a 2 1 yenilerek kupaya havlu attı.

Tuzla stadyumunda oynanan kupa maçının orta hakemliğini Sinan Özcan, yardımcılıklarını da Kerem Yükünç ve Kenan Özcan yaptı.

Maçtan dakikalar;

9. dakikada Tuzlaspor savunmasının yaptığı müdahale sonucunda Gökhan yerde kaldı. Hakem Sinan Özcan penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada Pekin’in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Angeler kornere çeldi.

16. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ahmet’in yerden verdiği pasta topla buluşan Vedat’ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Enes oyun alanı içine çeldi.

28. dakikada sağ taraftan açılan ortada Vedat’ın ceza sahası içine çevirdiği topa gelişine vuran Zubanovic’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 10

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taha’nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

65. dakikada ceza sahası içine topla giren Bedirhan’ın şutunu kaleci Angeler oyun alanı içine çeldi.

85. dakikada sağ tarafta topla buluşan Samet’in ceza sahası içine ortasında Özgür’ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 20

90+3. dakikada ceza sahasına atılan topla buluşan Can'ın volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 21

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında Bayburt Özel İdare Spor’u 2 1 mağlup eden TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor bir üst tura yükseldi.

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