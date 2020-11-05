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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İHA

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu, Giresun çevrelerinin sabah saatlerinde, bölge genelinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak; Giresun, Trabzon’un batı ilçeleri ve Artvin’de kuvvetli (2150 kg/m2), Giresun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli (5075 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) şiddetli (75100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden orta, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer fırtına(4070km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı:
Bölgede görülecek sağanak yağışların akşam (5.11.2020 Perşembe) saatlerinden sonra etkisini artırarak; Giresun, Trabzon’un batı ilçeleri, Bayburt’un Aydıntepe ve Artvin’de kuvvetli (2150 kg/m2), Giresun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli (5075 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) şiddetli (75100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Bayburt’ta 7, Kop Kayak merkezinde eksi 1, Trabzon ve Rize’de 16, Artvin’de 13, Giresun’da 17, Gümüşhane’de 8 derece olarak ölçüldü.
Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Bayburt’ta 16, Trabzon ve Giresun’da 19, Artvin’de 20, Gümüşhane’de 17, Rize’de 19 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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