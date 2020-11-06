Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

İHA

Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Yağmur yağışıyla birlikte Doğu Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü bölgede Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünün etrafındaki dağlara kar yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan zeminde vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağışlara dikkat çekildi.
Kuvvetli yağış uyarısında; “Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak; Ordu, Giresun, Trabzon’un batı ilçeleri ve Artvin’de kuvvetli (2150 kg/m2), Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50100 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) şiddetli (75100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'ta patates hasadına başlandı
YEREL HABERLER Bayburt'ta patates hasadına başlandı
Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği sertifika töreni ve sergi açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği sertifika töreni ...
Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Bayburt’ta kışın habercisi “Lahana” tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kışın habercisi “Lahana” tezgahlarda ...
Bayburtspor kupaya veda etti
YEREL HABERLER Bayburtspor kupaya veda etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X