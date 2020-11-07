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Bayburt Müftülüğü İzmir’e yardım elini uzattı

İHA

Bayburt Müftülüğü İzmir’e yardım elini uzattı

Bayburt İl Müftülüğü personeli, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak yardım kampanyası başlattı.
Bayburt Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında Bayburt İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi iş birliğinde toplanan malzemeler, İzmir'e gönderilmek üzere Bayburt Valiliği’ne teslim edildi.
Konu ile ilgili İHA’ya açıklamada bulunan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin acı ve sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla Bayburt İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi olarak Valiliğimizin organizesinde bir yardım kampanyası başlattık. Böyle zor günlerde hep birlikte tek yürek olan necip milletimize teşekkür ediyorum. Dün Covid19 salgınında ve Elâzığ depreminde olduğu gibi bugünde İzmir’i yalnız bırakmayan güzide teşkilatımızı ve kıymetli personelimizi tebrik, Sayın Valimize bizleri böyle organizasyonlarda birleştirdiği ve desteklediği için teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi milletimizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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