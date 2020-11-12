Orman Okulu Bayburt’ta derslere başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrencilerin doğal yaşamla iç içe temel yaşam becerilerini geliştirerek öğrenebilecekleri eğitim ortamları oluşturulmasına yönelik başlattığı Orman Okulu Projesi Bayburt’ta hayata geçirildi.

Bayburt İl Özel İdaresi bünyesindeki Aslan Dağı Orman Evi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilerek Orman Okulu’na dönüştürüldü.

Projenin ilk gününde öğrencilerle buluşan Vali Cüneyt Epcim, Orman Okulu’nun doğal yaşamla bir buluşma alanı ve içerisinde tabiat derslerinin de verileceği önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Vali Epcim, bu amaçla daha önce Orman Evi olarak kullanılan binanın Orman Okulu’na dönüştürüldüğünü belirterek, “Önemli olan bir bina yapmak değil, ona nasıl işlev vereceğiniz konusudur. Bu manada buraya bir işlev yüklüyor ve burayı orman okulu yapıyoruz. Kitap okuma halkalarının oluşturulabileceği, tabiat derslerinin verilebileceği, çevresindeki alanlarda hayvan yetiştiriciliğinin yapılabileceği bir doğal mekânı inşallah burada hayata geçireceğiz.” şeklinde konuştu.

Orman Okulu’nda gerçekleştirilen ilk dersin geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Vali Epcim, şunları söyledi: “Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyi başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere bütün eğitim camiası sahiplenir, işlevsellik bakımından burayı daha güzel bir konuma getiririz diye ümit ediyorum.” dedi.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Orman Okulu’nun ağaç ve orman, sebze yetiştiriciliği, hayvan bakımı gibi konularda planlanmış bir çalışma olduğunu bildirdi.

Orman Okulu’nda tabiat dersleri, izcilik faaliyetleri ve kitap okuma etkinlikleri yapılacağını belirten Karakaşoğlu, “Fen bilgisi öğretmenlerimizle tabiat dersleri işleyeceğiz. Beden Eğitimi öğretmenlerimizle izcilik faaliyetleri yapacağız. Hem de Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimizle masal okuma faaliyetleri yapacağız. Burayı etkin bir şekilde planlayıp, çocuklarımızla kullanacağız. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz mutlaka her gün burada bir etkinliğe katılacaklar.” açıklamasında bulundu.

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