Orman Okulu Bayburt’ta derslere başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman Okulu Bayburt’ta derslere başlıyor

İHA

Orman Okulu Bayburt’ta derslere başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrencilerin doğal yaşamla iç içe temel yaşam becerilerini geliştirerek öğrenebilecekleri eğitim ortamları oluşturulmasına yönelik başlattığı Orman Okulu Projesi Bayburt’ta hayata geçirildi.
Bayburt İl Özel İdaresi bünyesindeki Aslan Dağı Orman Evi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilerek Orman Okulu’na dönüştürüldü.
Projenin ilk gününde öğrencilerle buluşan Vali Cüneyt Epcim, Orman Okulu’nun doğal yaşamla bir buluşma alanı ve içerisinde tabiat derslerinin de verileceği önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.
Vali Epcim, bu amaçla daha önce Orman Evi olarak kullanılan binanın Orman Okulu’na dönüştürüldüğünü belirterek, “Önemli olan bir bina yapmak değil, ona nasıl işlev vereceğiniz konusudur. Bu manada buraya bir işlev yüklüyor ve burayı orman okulu yapıyoruz. Kitap okuma halkalarının oluşturulabileceği, tabiat derslerinin verilebileceği, çevresindeki alanlarda hayvan yetiştiriciliğinin yapılabileceği bir doğal mekânı inşallah burada hayata geçireceğiz.” şeklinde konuştu.
Orman Okulu’nda gerçekleştirilen ilk dersin geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Vali Epcim, şunları söyledi: “Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyi başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere bütün eğitim camiası sahiplenir, işlevsellik bakımından burayı daha güzel bir konuma getiririz diye ümit ediyorum.” dedi.
Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Orman Okulu’nun ağaç ve orman, sebze yetiştiriciliği, hayvan bakımı gibi konularda planlanmış bir çalışma olduğunu bildirdi.
Orman Okulu’nda tabiat dersleri, izcilik faaliyetleri ve kitap okuma etkinlikleri yapılacağını belirten Karakaşoğlu, “Fen bilgisi öğretmenlerimizle tabiat dersleri işleyeceğiz. Beden Eğitimi öğretmenlerimizle izcilik faaliyetleri yapacağız. Hem de Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimizle masal okuma faaliyetleri yapacağız. Burayı etkin bir şekilde planlayıp, çocuklarımızla kullanacağız. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz mutlaka her gün burada bir etkinliğe katılacaklar.” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta binlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bayburt’ta binlerce fidan toprakla buluştu
Erikdibi Göledinde yüzde 50 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı
YEREL HABERLER Erikdibi Göledinde yüzde 50 fiziki gerçekleşmeye ...
Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor
YEREL HABERLER Bayburt Kalesi adım adım ihtişamlı günlerine dönüyor
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bayburt’ta anıldı
YEREL HABERLER Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bayburt’ta anıldı
Asırlık saat kulesi, 90 yıldır aynı aileye emanet
YEREL HABERLER Asırlık saat kulesi, 90 yıldır aynı aileye emanet
Başkan Pekmezci’den 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci’den 10 Kasım mesajı
Vali Cüneyt Epcim’den 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim’den 10 Kasım mesajı
Covid- 19’u yenen Bayburtludan halaylı kutlama
YEREL HABERLER Covid- 19’u yenen Bayburtludan halaylı kutlama
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayengin atandı
YEREL HABERLER İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayengin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X