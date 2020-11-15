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Çinli takı firmasından 'Bayburt kehribarı'na talep

DHA

Çinli takı firmasından 'Bayburt kehribarı'na talep


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) ÇİN'de faaliyet gösteren takı tasarım firmasının temsilcileri, geldikleri Bayburt merkeze bağlı Aydıncık köyünde, 2 yıl önce tespit edilen doğal kehribar rezervinde incelemelerde bulunup, bazı numuneler aldı. Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından rezerv ruhsatı sahibi ve Çinli firma heyeti arasında, ihracata yönelik anlaşmaya varıldı.
Bayburt'ta köylülerin yıllarca çıra zannederek, yaktıkları 'Bayburt kehribarı'na, Çinli firmadan talep geldi. Görüşmeler için kente gelen takı tasarım firmasının temsilcileri, merkeze bağlı Aydıncık köyünde, 2018'de tespit edilen doğal kehribar rezervinde incelemelerde bulundu, bazı numuneler aldı. Kehribarın rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak da Çin´den gelen heyete bilgi verdi. Firma tarafından alınan numuneler beğenilince yatırım anlaşmaları için hazırlıklara başlanıldı. Takı tasarım firması Huoruo Sanayi Grubu yöneticisi Shao Gunag Hui ve beraberindeki heyet, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucu maden ruhsatı sahibiyle ihracata yönelik anlaşmaya vardı.
2021'DE DOĞRUDAN İHRACAT HEDEFİ
Talep kapsamında firma temsilcilerine birkaç numune teslim ettiklerini anlatan Heytam Haşlak, "Ürünümüzü beğendiler, numuneleri aldılar. Ön anlaşma yaptık, bundan sonra da çalışmaların devamı gelecek. 2021 yılının ilk aylarıyla birlikte Çin'e doğrudan ihracata başlamayı da hedefliyoruz" dedi.
`ÇİN'DEKİ KEHRİBAR PİYASASI ÇOK BÜYÜK´
Firma yöneticisi Shao Gunag Hui ise "Çin'deki kehribar piyasası çok büyük. Dünyada çıkarılan kehribarın yüzde 75'i Çin'e gönderiliyor, orada piyasaya sunuluyor. Çoğunlukla takı amacıyla ya da tapınaklarda kullanılıyor. 5 bin yıllık Çin tarihine baktığımızda kehribarın ilaç sektöründe sakinleştirici olarak kullanıldığını da görüyoruz. Numuneler kabul edilirse buna yönelik bir anlaşma yapacağız. Daha sonra Türkiye'ye bir ekip göndereceğiz. Kazılacak yerlere bakacağız. Orada uygun gördüğümüz madenin Çin'e alımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
`BAYBURT´TA TESİS KURULABİLİR´
Rezerv büyüklüğüne göre bölgede tesis kurabileceklerine de değinen Shao Gunag Hui, "Kehribar, Bayburt'ta son 2 yıldır keşfedilmiş. O yüzden üretimi ve işlenmesi çok gelişmemiş. `Daha güzel neler yapabiliriz´ diye bakacağız. Belki Bayburt'ta bir tesis kurup, çıkarılan kehribarı burada işleyerek direkt Çin'e gönderebilir, orada doğrudan piyasaya sürebiliriz" dedi. 
VALİ EPCİM: EKONOMİK GELİŞMELERE VESİLE OLACAK
Heyet, rezerv alanındaki inceleme ve temaslarının ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i de ziyaret etti. Varılan ön anlaşmanın taraflar için hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, 'Bayburt kehribarı'nın dünya çapında tanıtımı için geçen aylarda çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Epcim, "'Bayburt kehribarı'nın tanıtımını dünya çapında yapmak istediğimizi ifade etmiştik. Gelinen süreçte bu emeklerimizin karşılık bulduğunu görmüş olmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ümit ediyorum ki taraflar arasında sağlanan mutabakat ilerleyen dönemde önemli bir iş birliğine dönüşerek hem ilimiz hem de ülkemiz açısından önemli ekonomik gelişmelere vesile olacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-11-15 12:00:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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