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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

İHA

Bayburt’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Bayburt’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Araç camları buz tuttu.
Havaların iyice soğumaya başladığı Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 3 derece olarak kaydedildi. Parçalı yer yer çok bulutlu, gündüz saatlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği ilde sabah işlerine gitmek için dışarı çıkan sürücüler araçlarının camlarının buz tuttuğunu gördü.
Bir süre araçlarının camını kazıyarak buzdan arındıran vatandaşlar, “Artık kış geldi. Gündüzleri çok soğuk değil ama gece ve şafak vakti dondurucu soğuklar etkili. Bayburt’ta iklimsel olarak kış mevsimi oldukça uzun geçiyor” dedi.
Öte yandan gece en düşük hava sıcaklığı Kop Dağında eksi 7 derece olarak ölçülürken Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de eksi 5 derece oldu.

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