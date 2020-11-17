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AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Beşbaş seçildi

İHA

AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Beşbaş seçildi

AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Halil Beşbaş seçildi.
AK Parti Aydıntepe 7. Olağan Genel Kurul Kongresi yapıldı. Kongreye tek aday olarak giren Halil Beşbaş başkan seçildi.
Beşbaş, AK Parti davasına hizmet edecek olmaktan dolayı mutlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmaktan dolayı onur duyduğunu belirtti.
Beşbaş’ın yönetim kurulu listesinde; Sebahattin Birgül, Doğan Kardeş, Mehmet Salih Karadeniz, İsmail Eraslan, Serdal Kıroğlu, Abdullah Memiş ve Zinnur Şentürk yer aldı.
Açık alanda yapılan kongreye; AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, İl Genel Meclis üyeleri Hüseyin Efe ve Sinan Birgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, MHP Aydıntepe İlçe Başkanı Eyüp Kardeş ve delegeler katıldı.

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