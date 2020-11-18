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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburtlu çiftçiye 5 bin koyun dağıtıldı

DHA

Bayburtlu çiftçiye 5 bin koyun dağıtıldı


Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)BAYBURT´ta, `Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var´ projesi kapsamında 50 çiftçiye 5 bin koyun dağıtıldı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve köyden kente göçün önlenmesi için hayata geçirilen projeyle, 350 bin koyun Bayburtlu çiftçilere dağıtılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan `Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var´ projesi kapsamında Bayburt´ta çiftçilere koyunları teslim edilmeye başlandı. Küçükbaş yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının artırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Bayburt´ta 50 çiftçiye 5 bin koyun dağıtıldı. Merkeze bağlı Gökpınar köyünde düzenlenen dağıtım törenine katılan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, hedeflerinin 350 bin koyun dağıtmak olduğunu söyledi.
`BU PROJE İLİMİZE DEĞER KATACAK´
Projeye çiftçilerin yoğun ilgisi olduğunu belirten Vali Epcim, "Bayburt, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği noktasında Türkiye´de en önemli vilayetlerden birisidir. Çünkü toplam arazisinin yüzde 60´ı meralardan oluşuyor. O nedenle bu proje ilimize önemli bir değer katacak. Şu an ilimizde 35 bin civarında koyun var. Proje kapsamında hedefimiz ise 350 bin koyunu çiftçiye dağıtmak. Bayburtluların bu projeye ilgi göstermelerini, destek vermelerini ve üretime katkı sunmalarını bekliyoruz" dedi.
Projeden yararlanan çiftçi Engin Narmanlı ise projenin Bayburt çiftçisini kalkındıracağını ifade ederek, "Proje sayesinde bizde koyun sahibi olduk. Allah kaza bela vermesin, üretime devam edeceğiz" dedi.
Projeye başvuran çiftçi Hasan Şen, proje sayesinde daha fazla hayvancılık yapacaklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-11-18 13:34:20

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