Bayburt’ta bir ilk: Kar-buz eritme sistemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta bir ilk: Kar-buz eritme sistemi

İHA

Bayburt’ta bir ilk: Kar-buz eritme sistemi

Bayburt Belediyesince kentte bir ilk daha gerçekleştirilerek karbuz eritme sistemini hayata geçiriyor.
Bayburt’ta araç trafiğinin yoğun olduğu Kışla Çeşmesi rampası, kış aylarında araç sürücülerinin korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Bayburt Belediyesince Kışla Çeşmesi KarBuz Eritme Sistemi Projesi kapsamında rampa ısıtma sistemini uygulamaya koyarak şehrimizde bir ilki daha gerçekleştiriyor.
Uygulamanın ilk denemesi yapılacak olan Kışla Çeşmesi rampasında belediye ekiplerince asfalt kazıma işlemi başlatıldı. Rampada tabana döşenecek ısıtma sisteminin ardından tekrar asfalt uygulaması yapılarak karbuz eritme sistemi tamamlanmış olacak. Kar yağışıyla birlikte otomatik olarak çalışacak olan karbuz eritme sistemi sayesinde rampadaki buzlanma olayı tarihe karışacak. Bu kış ilk kez Kışla Çeşmesi rampasında devreye girecek olan karbuz eritme sistemi önümüzdeki yıldan itibaren şehrin ihtiyaç duyulan diğer noktalarında da hayata geçirilecek.
Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Göreve gelmeden önce şehrimize vaat ettiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayburt Belediyesi olarak kış koşullarının ağır geçtiği şehrimizde elzem sorunlardan biri olan rampalardaki buzlanma olayına neşter vuruyoruz. Kış aylarında araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına sebep olan buzlanma sorununu ortadan kaldıracak olan karbuz eritme sistemi projemizi hayata geçiriyoruz. Sistemi ilk olarak bu kış mevsiminde Kışla Çeşmesi rampasında uygulamaya başlayacağız. Hava +5 derecenin altına düştüğünde asfalt üzerindeki nem sensörleri buzlanma ya da kar yağışı gördüğünde sitem otomatik olarak devreye girecek ve eritme yaptıktan sonra sistem devreden çıkacaktır. Buzlanmanın ortadan kalktığı rampada araç sürücüleri rahat bir şekilde yoluna devam edecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburtlu çiftçiye 5 bin koyun dağıtıldı
YEREL HABERLER Bayburtlu çiftçiye 5 bin koyun dağıtıldı
(Özel) 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl Sulama amaçlı yapılan gölde ‘Diriliş’ adlı tekne, ilçe nüfusunun 15 katı turist ağırladı
YEREL HABERLER (Özel) 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa ...
Garnizon Komutanı Tunoğlu'ndan Başkan Pekmezci'ye ziyaret
YEREL HABERLER Garnizon Komutanı Tunoğlu'ndan Başkan Pekmezci'ye ...
Bayburt Üniversitesi geliştirdiği ‘Akademik Değerlendirme Sistemi’ ile dijital değerlendirmeler yapıyor
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi geliştirdiği ‘Akademik ...
AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Beşbaş seçildi
YEREL HABERLER AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Beşbaş seçildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X