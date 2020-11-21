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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt sokakları sessizliğe büründü

İHA

Bayburt sokakları sessizliğe büründü

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayburt’ta da saat 20.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından kent sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hafta sonları 10.00 ve 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı valiliklere bir genelge göndererek alınması gereken tedbirleri bildirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 21 Kasım günü saat 20.00'dan 22 Kasım günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım saat 20.00'dan 23 Kasım saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Türkiye’de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Bayburt’ta yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler.
Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması adeta şehri sessizliğe bürüdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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