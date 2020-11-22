Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı yayla ve mezralarda bulunan vatandaşlara ağır kış şartlarını yaşatıyor. Karla birlikte gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı buzlanmaya neden oluyor. BayburtErzurum arasındaki D915 karayolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi de yağan karla beyaza büründü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Karadeniz'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Salmankaş Tüneli mevkiinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri bu güzergâhta karla mücadele çalışması yaparak sürücülerin sıkıntı çekmeden ilerlemeleri için çaba sarf etti.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele timleri de özellikle Soğanlı Dağı civarında bulunan köylerdeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 mesai merhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 4 derece ölçülürken gün içerisinde beklenen sıcaklık ise 6 derece.

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