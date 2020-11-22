En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt merkezde saat 17. 40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt merkezde hissedildi. Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.