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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt buz kesti

İHA

Bayburt buz kesti

Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı. Gece en düşük hava sıcaklığının Kop Dağında eksi 10 derece ölçüldüğü kentte araç camları buz tuttu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Bayburt’ta hava parçalı bulutlu olarak hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek.
Önümüzdeki Çarşamba günü kar yağışının beklendiği kentte gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Araçların camlarının buz tuttuğu Bayburt’ta sürücüler sabah işe gitmeden önce otomobillerinin camını kazıdı.
Bayburt’ta soğuk kış günlerinin kendini iyice hissettirmeye başladığını belirten araç sürücüsü Osman Duman, “Artık soğuklar başladı. Sabah araçların camları buz tutuyor. Akü süzmesin diye de araçların üzerine battaniye seriyoruz. Kışın zor oluyor” dedi.
Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt merkezde eksi 3, Aydıntepe ve Demirözü’nde eksi 4, Kop Dağında ise eksi 10 derece olarak ölçüldü.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Bayburt merkez ve Aydıntepe’de 5, Demirözü ve Kop Dağında 3 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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