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Kışın sürücülerin kabusu olan rampaya alttan ısıtma sistemi

DHA

Kışın sürücülerin kabusu olan rampaya alttan ısıtma sistemi


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta belediye tarafından özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Kışla Çeşmesi rampasında 'kar-buz eritme sistemi' hayata geçiriliyor. Yol tabanına döşenen ve kar yağışıyla birlikte otomatik olarak devreye girecek sistemle, rampa üzerindeki karın eriyip, buzlanma riskini önlenmesi hedefleniyor.
Bayburt Belediyesi, kış aylarında özellikle karlı havalarda, sürücülerin Kışla Çeşmesi rampasında yaşadığı zorlukları önlemek için harekete geçti. Belediye tarafından hazırlanan 'kar-buz eritme' sisteminin rampadaki zemine uygulanması için ekiplerce çalışmalara başlandı. Tabana döşenen ısıtma sisteminin ardından yola tekrar asfalt uygulaması yapıldı. Kar yağışıyla birlikte otomatik olarak devreye girecek olan kar-buz eritme sistemi sayesinde rampadaki buzlanma da tarihe karışacak. Bu kış ilk kez Kışla Çeşmesi rampasında uygulanacak proje, önümüzdeki yıl şehrin ihtiyaç duyulan diğer noktalarında da hayata geçirilecek.
'TÜRKİYE'DE ÇOK NADİR UYGULANAN BİR PROJE'
Kenti kışa hazırladıklarını ifade eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bayburt bir kış memleketi ve 6 ay kar altında kalıyor. Bu nedenle kentimizde ilk kez kar-buz eritme sistemini hayata geçiriyoruz. Kışla Çeşmesi Rampası, kış aylarında kar ve buzlanmanın çok sık olduğu, can ve mal güvenliği açısından da tehlikeli bir nokta. Bu kapsamda Kışla Çeşmesi Rampası´nda çalışma yaptık. Normal asfaltın altına ısıtıcı sistem dahil ederek üzerini tekrar asfalt ile kapattık. Sensorlu bir sistem olacak, ısı düştüğü zamanlarda otomatik olarak devreye girecek. Isıtıcı, üzerindeki kar ve buzu eriterek kaymayı önleyecek. Türkiye'de çok nadir olarak uygulanan bir proje. Eğer projede arzu ettiğimiz gelişmeyi sağlarsak inşallah önümüzdeki yıldan itibaren tehlike arz eden bütün alanlarda bu çalışmayı yapacağız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyacağız, milli servete destek sağlamış olacağız" dedi.
'ASFALTA 70 DERECE ISI VERİYOR'
Projenin, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk olduğunu belirten Proje Yetkilisi Selman Kars, "Vatandaşlarımızın, kış aylarında Kışla Çeşmesi Rampası´nda problem yaşamaması için belediyemizle birlikte bir çözüm yolu bulduk. Bu sistem, kar yağışını otomatik olarak algılayıp, eritmeyi sağladıktan sonra tekrar otomatik duracaktır. Teker izi şeklindedir ve asfalta yaklaşık 70 derece ısı veriyor. Her şey otomasyon sistemi dahilinde çalışacak" diye konuştu.
'İNŞALLAH BUZLANMA TARİHE KARIŞACAK'
Projenin Bayburt'a hayırlı olmasını temenni eden bölge sakinlerinden Murat Zozuk ise, "Bayburt'ta kış aylarında hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar düşüyor. Bu soğuk hava da rampalarda buzlanmalara sebep oluyor. Vatandaşlar da sıkıntı yaşıyor. Proje sayesinde inşallah buzlanmalar tarihe karışacak" ifadelerini kullandı.
'BU RAMPALAR KIŞIN BİZLERE ZORLUK ÇIKARIYOR'
Kışla Çeşmesi Rampası´nda özellikle kış aylarında çok sık kazaların meydana geldiğini ifade eden Davut Doğan, "Bu sistemle inşallah kazaları en aza indirgeyeceğiz. Bayburt, engelli bir yapıya sahip ve birçok noktada rampalar var. Bu rampalar kış aylarında bizlere zorluk çıkarıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-11-24 08:20:06

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