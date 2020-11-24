Soğanlı Dağları'nda karla mücadele

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Bayburt’ta Soğanlı Dağına yağan karla birlikte Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması başladı.

BayburtTrabzon arasında Soğanlı Dağları’nın 2 bin 400 rakımında bulunan ve Çaykara, Of ilçeleriyle bağlantı sağlayan yollarda karayolları ekipleri karla mücadelesine başladı.

Yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları’nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü’nün yer aldığı güzergahta ekipler kış sezonuna start verdi.

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