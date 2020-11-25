KUDAKA 2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı EylülEkim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönemine (EylülEkim) toplam 8 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 8 başvurudan 4’üne eksik evrak talebi gönderildi. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 8 proje şu şekilde oldu:

1 Öğreniyoruz, Kalkınıyoruz Bayburt İl Özel İdaresi

2 Bayburt Doğaltaş Dış Ticaret Teknik Destek Projesi Bayburt Madencilik ve Doğaltaş Üretim, Sanayi, Ticaret A.Ş.

3 SPSS ve Uygulamaları Eğitimi Projesi TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

4 Arpalı Çoruhla Güzelleşiyor Arpalı Belediye Başkanlığı

5 Erzincan Valiliği Sosyal Medya Eğitim Tanıtım Ve Danışmanlık Hizmeti Projesi Erzincan Valiliği

6 Çengerli Kilimi; Coğrafi İşaret Alımı ile Pazarlama ve Tanıtım Amaçlı İnternet Sitesi Kurulumu Teknik Destek Projesi Erzincan Belediyesi

7 Demirözü Barajı Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projesi Demirözü Belediye Başkanlığı

8 TTO Uzmanlarının ARGE Ekosistemindeki Yetkinliklerinin Artırılması İçin Eğitimler Erzurum Teknik Üniversitesi.

KUDAKA’dan yapılan açıklamada, başarılı projeler listesinin ajans internet adresinde yayınlandığı 24/11/2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere ajansa müracaat etmelerinin gerektiği belirtildi.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

1. Başvuru Talep Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

Başvuru Sahibi Karar Belgesi

Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)

Teknik Şartname

Proforma Fatura

Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

Eğitim Müfredatı

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