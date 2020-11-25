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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Cüneyt Epcim, emektar öğretmenlerle buluştu

İHA

Vali Cüneyt Epcim, emektar öğretmenlerle buluştu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Öğretmenler Günü dolayısıyla emektar öğretmenleri ağırladı, ziyaretlerde bulundu.
Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen unvanı verilişi ve Millet Mektepleri’nin açılışı olarak 1981 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü’nde Vali Cüneyt Epcim, emektar eğitimcilerle bir araya geldi.
İlk olarak makamında emektar eğitimcileri ağırlayan Vali Epcim, 35 yıllık mesleğine “Hizmet Şeref Belgesi” ile veda eden Sefa Öner ve 32 yıllık öğretmenlik kariyerini aynı gururla noktalayan Sunay Denizler’le buluştu. Emektar eğitimcilerle meslek yaşantılarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, Öner ve Denizler’e hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Ziyarette Öner ve Denizler’e, “Hizmet Şeref Belgesi” takdim edildi.
Vali Cüneyt Epcim, makamındaki görüşmeleri sonrasında emekli öğretmenler Gürbüz Kadakal ile Zeydi Daştan’a misafir oldu. Emektar eğitimcileri evlerinde ziyaret eden Vali Epcim, Kadakal ile Daştan’ın Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Vali Cüneyt Epcim’e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu eşlik etti.

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