Bayburt TAMP 2020 Masabaşı tatbikatı video konferans olarak yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bayburt 2020 Masabaşı tatbikatı, pandemi nedeniyle internet üzerinden video konferans olarak gerçekleştirildi.

Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında kurum ve kuruluşlara düşen görev ve sorumlulukların uygulanabilirliğini sınamak için her yıl düzenli olarak organize edilen "TAMP Masabaşı Tatbikatları" bu yıl Covid19 pandemisi nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, ana çözüm ve destek çözüm ortaklarının katılımı ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TAMP Masabaşı Tatbikatında; Afetlere müdahale ve afet sonrası çalışmaların önemi, bununla ilgili il düzeyinde neler yapılması gerektiği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemler, afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak ildeki tüm güç ve kaynakları planlamak, bu güç ve kaynakları olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetleri ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve il düzeyinde sorumlu birimlerin görev ve sorumluluklarının konularına değinildi.

TAMP Masabaşı tatbikatı, Hizmet Grubu Operasyon Planı sorumlularının, Hizmet Grupları ile ilgili bilgilendirme sunumları yapmaları ile sona erdi.

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