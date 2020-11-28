Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Bayburt’ ta kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden biri Adana’da yakalanarak tutuklandı.

3 Kasım 2020 günü kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp vatandaşın ikametine giderek yaklaşık 36 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın faillerinin H.O, S.O ve C.I. olduğu ve şahısların Adana’da bulundukları tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak çalışmada olayın faillerinden H.O. isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Bayburt Emniyet Müdürlüğünce, kendilerini asker, polis, savcı gibi tanıtıp telefon dolandırıcılığı yapan şüphelilere karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

İletişim yoluyla dolandırıcılığa dikkat çeken emniyetten şu uyarı yapıldı:

“Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp ‘Adınız FETÖ/ PDY vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı’ diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın. Böyle bir durumda hemen 155 Polis İmdat’ı arayın”

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