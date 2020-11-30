Bayburt’ta “Mini Şehir Hastanesi” hizmete alındı

Bayburt’ta sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirerek sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek yeni Bayburt Devlet Hastanesi hizmete alındı.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek 200 yataklı yeni hastane 52 bin metrekare açık alanıyla adeta mini bir şehir hastanesini andırıyor. Vatandaşlara 55 poliklinik, 22 diyaliz ünitesi ve 33 kişilik yoğun bakım birimi ile hizmet verecek hastane, yatak kapasitesinin ihtiyaç duyulması halinde iki katına kadar artırılabileceği şekilde tasarlandı.

Vali Cüneyt Epcim, hasta kabulüne başlayan hastanenin ilk gününde sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Yeni Bayburt Devlet Hastanesi’nin başta Bayburt olmak üzere vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, “Bayburt’umuzda bugün yine tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. 200 yataklı yeni devlet hastanemizin bugün itibariyle hizmet vermeye başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Yeni hastanenin sağlık hizmetlerindeki standardı yükselteceğini ifade eden Vali Epcim, yatırımın bu anlamda Bayburt’a önemli kazanım sağlayacağını belirtti.

Vali Epcim, “Şu an itibariyle 200 yatak kapasitesine sahip fakat bu kapasitenin ihtiyaç halinde iki katına kadar artırılabileceği, eski hastaneye göre poliklinik hizmet kalitesinin oldukça yükseleceğini değerlendirdiğimiz, ameliyathane hizmetlerinin çok daha rahat yapılabileceği bir ortamı Bayburtlular kazanmış oldular. Bu hastanenin yapımında büyük emekler var. Bu emekleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Bu yatırımın ilimize kazandırılması noktasındaki tensipleri ve destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız’a, projenin gerek başlatılması gerekse devam ettirilmesi ve tamamlanma sürecindeki katkıları dolayısıyla Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, eski Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’a, yer tahsisinin yapılması noktasında büyük kolaylıklar sağlayan Genel Kurmay Başkanımız Yaşar Güler’e şahsım ve ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle eski Maliye Bakanımız ve Bayburt Milletvekilimiz, şimdiki Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal’ın bakanlığı döneminde özel gayretleri ve vizyonu sayesinde Bayburt’umuza bu hastanenin kazandırılmış olduğunu söylememiz gerek. Kendisine bu manada Bayburtluların teşekkürlerini ve minnetlerini arz ediyoruz. Yine şimdiki milletvekilimizin iç tefrişata yönelik çok büyük katkıları oldu. Milletvekilimiz Fatani Battal’a, yapım esnasında karşılaşılan sorunların yerelde çözüme kavuşturulması noktasında önemli katkıları olan İl Sağlık Müdürümüz ve Başhekimimize de ayrıca teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde yüklendikleri sorumluluk dolayısıyla sağlık çalışanları için ayrı bir parantez açarak, “Tüm zorluklara rağmen kahramanca ve fedakârca çalışan sağlık görevlilerimize, doktorundan hemşiresine, hizmetlisine kadar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bayburt’taki yerel imkânlarla aşılması çok zor olan konuları çözüme kavuşturma noktasında vatandaşlara güzel bir hizmet sunulduğunu değerlendirmekteyiz. Hastanemizin sunacağı sağlık hizmetindeki gelişmeyle birlikte Bayburt’umuzdaki sağlık altyapısına çok ciddi katkılar sunulacağını değerlendiriyoruz. Bu manada yeni hastanemizin Bayburt’umuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Epcim, eski hastanenin nasıl kullanılacağı sorusuna ilişkin ise şu yanıtı verdi: “Bu konuda Sağlık İl Müdürlüğümüzün çalışmaları devam etmekte. Ayrıca bir pandemi hastanesi oluşturma düşüncemiz var. Bu düşünceyi de birkaç gün içerisinde vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. İki hastanemizin olması pandemi döneminde, bulaş riskinin ortadan kaldırılması adına bizlere çok büyük avantajlar sağlayacak. Eski hastanemizi pandemi döneminin zorluklarını çözecek şekilde kurgulamayı düşünüyoruz.”

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