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Bayburt Özel İdarespor, Bülent Topuzoğlu'yla prensipte anlaştı

İHA

Bayburt Özel İdarespor, Bülent Topuzoğlu'yla prensipte anlaştı

Bayburt Özel İdarespor, tecrübeli teknik direktör Bülent Topuzoğlu'yla prensipte anlaştı.
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve kötü günler geçiren Bayburt Özel İdarespor kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığının kendisine verileceği açıklanan işadamı Şemsettin Çalışkan'ın deneyimli Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile tüm şartlarda anlaştığı ve tecrübeli hocanın bugün itibariyle Bayburt'ta gelerek görevine başlayacağı kaydedildi.
Bayburtspor'da futbol oynayan, sonrasında 1999 yılında Bayburtspor'da teknik direktörlük yapan Bülent Topuzoğlu, Bayburt Özel İdarespor'u BAL Ligi'nden üçüncü lige çıkarmış, 2013 ve 2015 yıllarında Bayburt Özel İdarespor'u çalıştırmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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