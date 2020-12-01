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Doğu Karadeniz´in Abant´ı gölet, can suyu oldu

DHA

Doğu Karadeniz´in Abant´ı gölet, can suyu oldu


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT (DHA)BAYBURT´ta sulama amaçlı kullanılan doğal gölet, zaman içinde tabiat parkına dönüştürüldü. Karadeniz´in 'Abant´ı olarak anılan göl, bölgede turizm hareketliliği de sağladı.
Demirözü ilçesine bağlı bin 820 rakımlı Yakup Abdal köyünde bulunan ve kendiliğinden oluşan gölet, 2009 yılında sulama amaçlı kullanılmaya başlandı. Bölgeye can suyu olan göletin çevresi de yemyeşil oldu. Gölet, 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edildi. 208 hektar alanı kapsayan Yakup Abdal Tabiat Parkı´nda, 2018 yılında başlatılan ve 6 milyon TL bedeli olan peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelindi. Doğu Karadeniz´in, Abant´ı olarak anılan gölet, bölgede de turizm hareketliği sağladı. Bitki çeşitliliği ve yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çeken tabiat parkına, gözlem noktaları, yürüyüş rotaları, seyir terası, kır lokantası, piknik ve oturma alanları ile spor ve oyun sahaları yapıldı.
'ÖNEMLİ TABİAT PARKLARINDAN BİRİSİ OLACAK´
Yakup Abdal Tabiat Parkı´nda incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "Bu tabiat parkı, Bayburt´un en önemli ve en güzel yerlerinden biri olacak. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor ve en kısa zamanda proje tamamlanacak. Çalışmalar bittikten sonra Yakup Abdal Tabiat Parkı, Türkiye´nin en önemli tabiat parklarından birisi olacak. Park içerisinde futbol, voleybol, basketbol sahaları ile kır bahçeleri ve piknik alanlarının bulunduğu bir mekan olacak. Burası çok güzel bir coğrafya içerisinde saklı bir cennet. Projeyle birlikte Bayburt, çok güzel bir saha kazanmış olacak. Bu sahada ziyaretçilerimizin çok güzel, neşeli zamanlar geçireceğini ümit ediyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-12-01 10:23:20

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