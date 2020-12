Lastikçilerde 1 Aralık yoğunluğu

Türkiye'de 1 Aralık1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulaması için Bayburt’ta lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Araç lastiğini değiştirmek isteyen sürücüler yoğunluk oluştururken, kentteki iş yeri sahipleri, personel sayısını artırdı. Yoğunluk karşısında fazla mesai yapan iş yerleri, soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Bayburt Sanayi Sitesine hizmet veren Ahmet Keleş, kış lastiği taktırmanın ticari araçlarda zorunlu olduğunu, kış lastiğinin aracın yol tutuş özelliğini en üst seviyeye getirerek can ve mal güvenliği sağladığını belirtti.

Kış lastiğinin karda, buzda, ıslak zeminde ve gizli buzlanmaya karşı her türlü olumsuz koşulda kullanıldığını kaydeden Keleş, "Bugün başlayacak olan kış lastiği uygulamasına halkımız duyarlı. Bayburt’ta da malum kış şartları ağır. Özellikle Kop Dağı, yüksek rakımlı noktalarda yolda kalmamak için kış lastiği mecbur. 1 Aralık mecburiyeti başladığı için bayağı bir kalabalık oldu. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Aracın dört lastiğini değişim ve balansı 20 dakikayı buluyor. Bunun karşılığında 60 lira ücret alıyoruz.” dedi.

Öte yandan zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Bayburt’ta trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler, aynı zamanda uygulamada otomobil sürücülerine kış lastikleri hakkında bilgilendirdi.

Türkiye genelinde 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri, sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından önem arz eden uygulamayla ilgili soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla denetimlerin yapıldığı kaydetti.

“Diş derinliğinin 4 milimetre ve 1,6 milimetrenin altında olmaması gerekiyor”

4 ay boyunca denetimlerin yapılacağını ifade eden ekipler, “1 Aralık 2020 ve 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği zorunla haldedir. Kış şartlarının ağır yaşandığı Bayburt’ta da yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara karşı kış lastiği denetimi yapıyoruz. Bizde 1 Aralık tarihinden itibaren hem vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz hem de kış lastiği denetimleri yapıyoruz. Kış lastiği denetimlerimizde öncelikli olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiğinin olup olmadığını denetliyoruz. Eğer lastik varsa dişlerinin yeterli olup olmadığını denetliyoruz. Otobüs, tanker ve çekici türü araçlarda lastik dişlerinin 4 milimetrenin altında olmaması gerekiyor. Kamyon, minibüs ve otomobil gibi araçlarda da diş derinliği 1,6 milimetrenin altında olmaması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

