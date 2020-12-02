Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk’un acı günü

Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk'un babası Nurettin Selçuk hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı bulunan Nurettin Selçuk, bugün yaşama veda etti. Selçuk’un cenazesinin yarın öğle namazı öncesinde Şehit Osman Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.