Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

İHA

Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Bayburt Üniversitesi’nce çeşitli bölümlerde görevlendirilmek üzere öğretim elemanı alınacak. Alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’nden çıkılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.” denildi.
İlanda sınav takvimi: Başvuru başlama tarihi: 03.12.2020 Perşembe Son başvuru tarihi: 17.12.2020 Perşembe. Ön değerlendirme tarihi: 21.12.2020 Pazartesi. Sınav giriş tarihi: 24.12.2020 Perşembe. Sonuç açıklama tarihi: 28.12.2020 Pazartesi olarak belirtilerek, “Öğretim görevlisi ilanlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet alanlarının ALES puan türünden, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların başvurdukları lisans alanının ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosu ve araştırma görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2020 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.” bilgisine yer verildi.
İlanda öğretim elemanı alınacak bölüm ve sayısı da şöyle açıklandı:
“Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (Uygulamalı Birim) 1, Uluslararası İlişkiler Ofisi 1, UZEM (Uygulamalı Birim) 2, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetim 1, Uygulamalı Bilimler Fakültesi 1.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekmezci özel öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci özel öğrencileri ağırladı
Vali Cüneyt Epcim’e, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim’e, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Rektör Coşkun’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Coşkun’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Aracının zulasında uzun namlulu silah ele geçirilen 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aracının zulasında uzun namlulu silah ele geçirilen 1 ...
Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk’un acı günü
YEREL HABERLER Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk’un acı günü
Bayburt’ta kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
YEREL HABERLER Bayburt’ta kamu çalışanlarının mesai saatleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X