Bayburt Üniversitesi’nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi’nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha

İHA

Bayburt Üniversitesi’nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha

Yayımladığı eserlerle Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi. ‘Bayburt’taki Türbe ve Ziyaret Yerleri’ adlı eser Bayburt Üniversitesi yayınları arasındaki yerini aldı.
Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Özlem Ünalan’ın, Bayburt ve köylerinde yürüttüğü çalışmaları neticesinde ortaya çıkan ‘Bayburt’taki Türbe ve Ziyaret Yerleri’ adlı eserde, Bayburt’taki ziyaret yerleri ele alınarak buralardaki kişilerin hayatları ve türbelerinin özellikleri hakkında bilgi veriliyor.
Yürüttüğü çalışmalar sonucunda böyle bir eseri Bayburt’a ve Bayburt Üniversitesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden öğretim elemanı Ünalan, kitabın içeriğine yönelik yaptığı açıklamada; “Üç bölümden oluşan bu çalışmamızda Bayburt’un merkezinde, ilçelerinde ve köylerinde yer alan 91 adet ziyaret yeri tanıtıldı. Şahısların kerametleri ve ziyaret yerleri ile ilgili efsaneler kaynak kişilerden derlendi. Ziyaret yerleri etrafında gerçekleştirilen pratikler de halk bilimi açısından incelendi. Bazı ziyaret yerleriyle ilgili yazılı bilgi olmadığı için yalnızca kaynak kişilere başvurularak; bunlar dışındakiler ise yazılı ve sözlü kaynaklardan yararlanılarak tanıtıldı.” dedi.
Bayburt'un bağrında yer alan bu manevi hazinelerin tanıtılması için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden öğretim elemanı Ünalan; “Bu eserin hazırlanmasında her türlü desteği sağlayan, maddi ve manevi katkılarıyla çalışmamızın kitaba dönüştürülmesinde teşvikleriyle sürekli bizleri motive eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a, Bayburtlu hemşerilerimize ve kitabın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Rektör Coşkun ise “Bayburt sözlü halk kültürünün zengin ve güçlü olduğu önemli merkezlerden biridir. Bu eser de bu doğrultuda Bayburt'un halk kültürüne katkı sağlayacak önemli bir çalışmadır. Bayburt’un fethinde öncü rol oynayan komutanlardan, devrin önemli alimlerinden dersler alarak yetişen Bayburtlu alimlere kadar pek çok önemli ismin yer aldığı bu eserde; bu manevi mimarların efsaneleşen hayatları, haklarında anlatılan menkıbeler can bulmuştur. Bu tür manevi zenginliklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda da bu eser, son derece önemli bir çalışmadır.” vurgusunda bulundu.
Üniversite olarak, bölge ve şehir için yapılan araştırmaları bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da destekleyeceklerini belirten Rektör Coşkun; “Bu kapsamlı çalışmayı hazırlayan öğretim elemanı Özlem Ünalan’a teşekkür ederim. Bu eserin Bayburt'un tarihi hafızasında önemli bir kazanç olmasını temenni eder, bilim dünyası ve Bayburt için hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’un yüksek rakımlı meraları artık boş değil 1 yıl ödemesiz, sıfır faizli koyun sürüleri vatandaşlara dağıtılıyor
YEREL HABERLER Bayburt’un yüksek rakımlı meraları artık boş değil 1 ...
Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor
Başkan Pekmezci özel öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci özel öğrencileri ağırladı
Vali Cüneyt Epcim’e, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim’e, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Rektör Coşkun’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Coşkun’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Aracının zulasında uzun namlulu silah ele geçirilen 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aracının zulasında uzun namlulu silah ele geçirilen 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X