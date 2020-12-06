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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı

İHA

Bayburt’ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı

Bayburt Belediyesi ekiplerince toplu kullanım alanlarında korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele adına faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Covid19 ile mücadele çalışmaları kapsamında daha önce toplu kullanım alanları, toplu ulaşım, duraklar, ATM’ler, çöp kutuları, konteynerleri, banklar, el ile temas sağlanacağı düşünülen halka açık olan her alan ile cadde ve sokakları ilaçlayan ekipler bir yandan da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Birden fazla noktada aynı anda dezenfekte faaliyetlerine devam eden ekipler hem mahallelerde hem de şehir merkezinde yoğun bir mesai içinde.
Dezenfekte ekipleri tüm Bayburt’u daha steril bir hala getirmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmalarının yoğun bir mesai ile devam ettiğini belirterek, “Devlet ve millet olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 ile mücadele içindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi en iyi şekilde kazanacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve devletimizin yaptığı çağrılara uyarak evlerinde kalsınlar. Biz onlar için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Cadde ve sokakları baştan aşağı dezenfekte ekiplerimiz ile ilaçlıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz lütfen kendi ve ailelerinin sağlığı için evlerinde kalsınlar. Evde hayat var. Bu vesile ile gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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