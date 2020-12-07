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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirözü Barajı cezbedici hale getirilecek

İHA

Demirözü Barajı cezbedici hale getirilecek

Demirözü Barajı, Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projesiyle cezbedici hale getirilecek.
Bir kalkınma ajansının 2020 yılı Teknik Destek Programı EylülEkim dönemi kapsamında sunularak destek almaya hak kazanan Demirözü Belediye Başkanlığı’na ait “Demirözü Barajı Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projelendirmesi” isimli projenin protokolü imzalandı.
Demirözü Belediyesi tarafından sunulan “Demirözü Barajı Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projelendirmesi” isimli proje kapsamında, Demirözü Barajında doğa sporları, oyun parkları, gezi bisikletleri ile kaliteli seyahat ve yürüyüş yolları ile yerli ve yabancı misafirlerin eğlenceli vakit geçirebileceği rekreasyon alanının aydınlatma çalışmaları yapılarak ilçenin daha cezbedici hale getirilmesi amacıyla ajans tarafından teknik destek sağlanacak.
Bu sayede proje alanındaki ulaşım, dolaşıma açık alanlara ilişkin tasarımlar, bitkilendirmenin genel karakteri, ölçülendirme, malzemelerin belirlenmesi ve kesit görünüşlerin hazırlanması çalışmaları yapılarak yapılaşmanın doğa turizmine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak ve Demirözü Barajı’nın doğal dokusuna zarar verilmemiş olacak.
Yapılacak projeyle Demirözü turizmi canlandırılarak ilçede yeni iş alanları oluşturulacak, kırsal turizmin canlandırılmasıyla sosyo ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkı sağlanacak.

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