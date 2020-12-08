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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta Covid-19 tedbirleri

İHA

Bayburt’ta Covid-19 tedbirleri

Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan tedbirlere ilişkin ek olarak bazı kararlar alındı.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06.12.2020 tarihli ve 20346 sayılı Genelgeleri gereği alınan kararlara ek olarak şu kararların alındığı belirtildi:
“İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ile hafta sonları Cuma saat 21.00 Pazartesi saat 05.00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat 21.00’de başlayıp ertesi gün saat 05.00’te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş olup bu çerçevede Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonları 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.
Lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilecekler.
Tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00’de kapanacağı hükme bağlanmıştır.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan “30.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara” (1. ve 3. Sorular) verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının Hafta sonları 10.0020.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.0020.00 saatleri arasında gelal ve paket servis, 20.0024.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur.
Gelinen aşamada vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.0024.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiş olup, bu hususlarda alınan kararların İlimiz genelinde aynen uygulanmasına ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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