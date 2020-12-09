Garnizon Komutanı Tunoğlu'ndan Rektör Coşkun'a ziyaret

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Bayburt Üniversitesi Dedekorkut Külliyesinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Coşkun, Garnizon Komutanı Tunoğlu'nu ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirerek, görevlerinde başarı temennisinde bulundu.
Bayburt'ta görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Garnizon Komutanı Tunoğlu ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür ederek; görevinde başarılar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.