Bayburt havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu

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Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Bayburt ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu.

Buna göre merkez ilçede; arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates.

Aydıntepe’de arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates.

Demirözü’nde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, nohut, tritikale, yem bitkileri ve patates ürünleri destekleme kapsamında olacak.

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