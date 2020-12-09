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Bayburt'ta kardan kapanan yol açıldı, cenaze defnedildi

DHA

Bayburt'ta kardan kapanan yol açıldı, cenaze defnedildi


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT merkeze bağlı Günbuldu köyünde, Ayşe Bayraktar'ın (67) cenazesi, kardan kapanan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından toprağa verildi.
Bayburt´un merkeze bağlı 2 bin 600 rakımlı Günbuldu köyünün yolu dün kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Önceki gün İstanbul'da vefat eden Ayşe Bayraktar'ın cenazesini köyde toprağa vermek isteyen aile, İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Aydıntepe Özel İdaresi ekipleri, yer yer kar kalınlığı 1,5 metreyi aşan karı temizleyerek yolu ulaşıma açtı ve cenazenin köye ulaştırılmasını sağladı. Bayraktar, köy mezarlığınde toprağa verildi.
Ekiplerin zorlu yol açma çalışması ise kameraya yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-12-09 11:09:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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