Bayburt’ta kar yağışı

Bayburt kent merkezinde dün başlayan mevsimin ilk kar yağışı bugünde aralıklı etkisini sürdürdü.

Bayburt’ta cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışması sonrasında kardan arındırıldı. Park ve bahçelerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Kar ve tipi nedeniyle yüksek rakımlı Kop Dağı güzergahında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri yüksek noktalarda sürekli tuzlama ve karla mücadele çalışmasını sürdürdü.

Bayburt’a mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, kuraklık görülmeye başlandığını kaydetti.

Öte yandan, Bayburt merkeze bağlı Günbuldu köyünde, Ayşe Bayraktar'ın cenazesi, kardan kapanan yolun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasının ardından toprağa verildi.

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