Bayburt Üniversitesi URAP dünya sıralamasında ilk 3 binde

Çeşitli kriterlere göre her yıl Türkiye özelinde ve dünya genelinde üniversiteleri değerlendiren ve puanlarla sıralayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP, ‘20202021 Dünya Sıralaması Listelerini yayınladı.

Bayburt Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan University Ranking By Academic Performance (URAP) 20202021 Dünya Üniversiteleri Listesi’nde ilk 3 binde yer alan üniversitelerden birisi olmayı başardı.

URAP sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, üniversitelerin yaptığı bilimsel yayınlar, yapılan yayınların niteliğini ve niceliğini göz önünde bulunduran göstergeler dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler ışığında üniversiteler; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği başlıklarında aldıkları puanlara göre sıralandı.

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 202021 Dünya Üniversiteleri Listesi verilerine göre Bayburt Üniversitesi, araştırmaya alınan dünyadaki ilk 3000 üniversite arasından makale puanı 5,49, alıntı puanı 25,73, toplam belge puanı 22,84, toplam atıf etki puanı 23,45 ve uluslararası iş birliği olarak da 9,9 puan alarak toplamda 93,85 puana ulaştı.

URAP değerlendirmesinde, en yüksek puanı alan üniversitelerin sıralandığı listede Bayburt Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri Listesi’nde ilk 3000 üniversite arasından 2803. sırada yer alarak yükselişini sürdürdü.

