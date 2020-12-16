Demirözü’nde semt pazarı Çarşamba günleri kurulacak

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt’un Demirözü ilçesinde Pazar günleri kurulan semt pazarı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması dolayısıyla Çarşamba gününe alındı.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasından dolayı Demirözü’nde Pazar günü kurulan semt pazarı Çarşamba gününe alındı.

Demirözü Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Alınan yeni tedbirler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı Pazar günü olan semt pazarı Belediye Başkanımız Arslan Gürer’in talimatıyla kısıtlamalar kalkıncaya kadar Çarşamba günleri kurulacaktır. Halkımıza ilanen duyurulur.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.