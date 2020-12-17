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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi

İHA

Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtilen açıklamada, vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Yapılandırma kanunuyla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağı belirtilirken, kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar Vergi Dairesi’ne başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak. 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar talep edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan YİÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak. Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi YİÜFE oranında yani yaklaşık yüzde 75 oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; YİÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkanlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkanlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi YİÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YurtKur’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Kanun 31 Ağustos 2020 tarihini esas alıyor. 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk ederek Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olan ve bu tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama girmekte olup, 31/8/2020 tarihinden sonra tahakkuk edenler kapsama girmemektedir. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya edevlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Vatandaşlarımıza, bu Kanunla getirilmiş olan peşin ödeme düzenlemesini tekrar hatırlatmak istiyoruz.”

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