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Rektör Coşkun, YÖK'ün düzenlediği "Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programına katıldı

İHA

Rektör Coşkun, YÖK'ün düzenlediği "Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programına katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, YÖK tarafından online olarak düzenlenen ‘Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi’ sertifika programına katıldı.
YÖK ve CISCO arasında dijital eğitim alanında başlatılan iş birliği kapsamında yürütülen ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde, içerisinde Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı 24 üniversiteden katılımı ile ‘siber güvenlik’ ve ‘ağ yönetimi’ konularında verilen eğitimlerin ardından sertifika programı düzenlendi.
16 Mart 2020 tarihinde başlatılan ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’nde katılımcılara CISCO Network Akademi tarafından sertifika eğitimi verildi. Bayburt Üniversitesi ile birlikte yirmi dört üniversiteden katılan akademik personeller de proje kapsamında CİSCO tarafından verilen eğitimlerini başarıyla tamamladılar.
Proje kapsamında verilen eğimleri başarıyla tamamlayan, Bayburt Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Karakuş Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi sertifikasını aldılar.
Çevrimiçi olarak düzenlenen sertifika program YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa YÖK yetkililerinin, üniversite rektörleri ve bu üniversitelerde proje kapsamında eğitici eğitimini alan akademisyenler ile CISCO Türkiye Genel Müdürü Didem Duru katıldı. Sertifika programına Bayburt Üniversitesinden Rektör Coşkun’la birlikte öğretim üyeleri Gürkan Yıldırım ve Murat Karakuş katıldı.
Programda yaptığı konuşmada küresel salgın sonrasında üniversitelerin dijitalleşme sürecine hızla uyum sağladıklarını ifade eden YÖK Başkanı Saraç; YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek özellikle pandemi sürecinde bunun ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurguladı.
Proje kapsamında ayrıca 20202021 eğitim ve öğretim yılında proje kapsamındaki üniversitelerde öğrencilere yönelik ‘Siber Güvenlik’ ve ‘Ağ Yönetimi’ derslerinin açılması hedefi de yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda Bayburt Üniversitesinde de ‘Siber Güvenlik’ ve ‘Ağ Yönetimi’ dersleri yeni dönem müfredatı içerisinde yerini aldı.

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