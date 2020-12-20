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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha

İHA

Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha

Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Karakuş'un, ‘TÜBİTAK3501 Kariyer Programı’ kapsamında sunduğu ‘İnternet Servis Sağlayıcıları Arasında Hizmet Kalitesi Temelli Akıllı Yönlendirme Modeli: Yazılım Tanımlı Ağ, Blokzincir Ve Makine Öğrenmesi Teknolojilerinin Kesişimi" başlıklı projesi destekleme hakkı kazandı.
Amacı; kritik Yazılım Tanımlı Ağ, Blokzincir ve Makine Öğrenmesi teknolojilerin sağladığı yeteneklerden yararlanarak, kullanıcılardan gelen hizmet kalitesi odaklı bağlantı isteklerinin kurulum süresini ve ağların mesaj alışverişini azaltarak ağ ölçeklenebilirliğini artıracak İnternet Servis Sağlayıcılar arası akıllı ve özgün bir yönlendirme modeli geliştirmek olan projenin kurum olarak yürütücülüğü Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.
Konusu itibari ile hizmet kalitesi, yönlendirme, makine öğrenmesi, blokzincir ve Yazılım Tanımlı Ağ olmak üzere 5 farklı araştırma disiplinini kapsayacak olan proje, 100/2000 Doktora programları kapsamında YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlardan Ağ Teknolojileri, Blokzincir Teknolojisi ve Makine Öğrenmesi tematik alanlarını kapsayarak, Türkiye'nin 2023 yılı ekonomi ve bilimdeki hedeflerinin gerçekleşmesine hizmet edecektir.
Proje süresinin 36 ay, proje bütçesinin ise 239061 Türk lirası olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Murat Karakuş proje hakkında: "COVID19 sürecinde ortaya çıkan video konferans araçlarındaki kullanım artışının bu hizmetlerin sağladığı işitsel ve görsel deneyim beklentisini artırmıştır. Diğer taraftan, bu servislerin yaşadığı hizmet kalitesi odaklı problemler, kullanıcıların İnternet altyapı hizmetlerini satın aldıkları İnternet Servis Sağlayıcılara kadar uzanmaktadır. Bu projenin amacı, kritik Yazılım Tanımlı Ağ, Blokzincir ve Makine Öğrenmesi teknolojilerin sağladığı yeteneklerden yararlanarak, kullanıcılardan gelen hizmet kalitesi odaklı bağlantı isteklerinin kurulum süresini ve ağların mesaj alışverişini azaltarak ağ ölçeklenebilirliğini artıracak İnternet Servis Sağlayıcılar arası akıllı ve özgün bir yönlendirme modeli geliştirmektir. Projemiz, Ulusal Bilim ve Teknolojileri Politikaları 20032023 Strateji Belgesi’ndeki “Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi” hedefine de hizmet etmektedir. Son olarak, 11. Kalkınma planında “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” hedefleri arasında olan “Yüksek Hızlı ve Kaliteli Erişim İmkânı Sunan Sabit ve Mobil Genişbant Altyapıları Yaygınlaştırılması” ve “Yapay zekâ teknolojilerinin üretilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal politika belirlenmesi” politikaları projenin konusu ile örtüşmektedir." dedi.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere, tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden öğretim üyesi Karakuş, çalışmalara daha büyük bir motivasyonla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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