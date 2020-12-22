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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta, vaka sayısında yüzde 40 azalma oldu

DHA

Bayburt'ta, vaka sayısında yüzde 40 azalma oldu


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT´ta, koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından uygulanan tedbirler ve kısıtlamalar sonuç verdi. Kentte vakalar yüzde 40, yoğun bakımda yatan hasta sayısı da yüzde 25 azaldı.
Koronavirüs vaka sayılarında artış olunca Türkiye genelinde tedbirler de uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte denetimler artırıldı. Türkiye´nin en az nüfuslu ili olan Bayburt´ta kısıtlamalar sonuç verdi. Kentte vakalar yüzde 40, yoğun bakımda yatan hasta sayısı da yüzde 25 azaldı. Bayburtlular, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.
Alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısının azaldığını belirten, kentte yaşayan Mahmut Durmuş, "Alınan tedbirler koronavirüsü bir nebze olsa da azalttı, şu an hastanelerimizin iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Tevfik Türk ise "Bayburt´ta insanların artık evlerine yöneldiğini görebiliyoruz. Ama yasakların verdiği olumlu sonuçlar bizi kandırmasın; akraba, eş, dost, komşu ziyaretlerini kesinlikle yapmamak gerekiyor. Ben aileme izin vermiyorum ve herkesin bu hususa dikkat etmesini istiyorum. Çünkü virüsün nerede ve nasıl karşımıza çıkacağı belli değil, koronavirüs olursak tüm çevremizi etkiliyoruz. Bu yüzden evde kalmamız ve işimiz olmadığı sürece dışarı çıkmamamız gerekiyor. Maske, hijyen ve mesafe şartlarına da dikkat edersek inşallah bu virüsü atlatacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-12-22 12:05:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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