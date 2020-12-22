Velayeti annelerine verilen 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT (DHA)- BAYBURT´ta çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen çoban Erdoğan Acar (35), pompalı tüfekle 7 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yakupabdal köyünde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice (8) ile Mücahit'in (7) velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi. Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-12-22 14:00:24
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