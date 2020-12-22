Velayeti annelerine verilen 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT (DHA)- BAYBURT´ta çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen çoban Erdoğan Acar (35), pompalı tüfekle 7 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yakupabdal köyünde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice (8) ile Mücahit'in (7) velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi. Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2020-12-22 14:00:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.