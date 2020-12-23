Bayburt’ta kar yağışı

Bayburt kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt'ta sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyandı.

Sabah saatlerinde Bayburt Belediyesi ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Bayburt Belediyesi kar küreme çalışması başlatarak, temizlik görevlilerince kaldırım ve sokaklar temizlendi.

Kar yağışı yüksek rakımlı güzergâhlarda daha etkili oldu.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunuldu.

Uyarı açıklamasında, “Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar paletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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