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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Covid-19 ile mücadelede örnek oluyor

İHA

Bayburt Covid-19 ile mücadelede örnek oluyor

Bayburt’ta korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan kısıtlamalar ve alının önlemler neticesinde yüzde 40’a varan oranla düşüş yaşandı.
Bayburt’ta, geçtiğimiz kasım ayında Türkiye genelinde korona virüs ile mücadelede alınan yeni tedbirler ve beraberinde ki kısıtlamalar salgının düşmesini sağladı. Yeni tip korona virüsün hızla yayıldığı ülke genelinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte yayılımın önüne geçmek ve kontrol altına almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüsle mücadelede yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve alının önlemler sonucunda Bayburt’ta yüzde 40’a varan oranla bir düşüş gözlendi.
Bayburt Belediyesi ise alınan güzel sonuç neticesinde sosyal medyadan “Pandemiyle mücadeleyi sizin desteğinizle kazanacağız. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Çoğu gitti azı kaldı. Tüm hemşehrilerimize sağlık dolu günler dileriz.” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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